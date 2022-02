Liberdade de expressão x crime

Condenável, criminosa, vergonhosa, absurda e desumana a defesa da existência de um partido nazista no Brasil e o "direito de ser antijudeu" feita pelo apresentador @monarkoficial do @flowpdc e ratificada pelo deputado federal @kimkataguiri com a afirmação que: “eu defendo que acredito que o Monark também defenda, é que por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime” […] “Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia é […] você dando luz naquela ideia, para ela seja rechaçada socialmente e então socialmente rejeitada”.