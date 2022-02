Desafios na sociedade da desinformação

Em uma sociedade digital, a desinformação ganha espaço exponencial na tomada de decisão. Contudo, nem mesmo os profetas digitais poderiam prever que a comunicação traria a desinformação da população.

O acesso a equipamentos eletrônicos, internet e redes sociais aproximam os grupos populacionais por meio de informações. Conforme dados divulgados neste ano pelo DataReport, há no Brasil cerca de 205,8 milhões de conexões móveis, dado equivalente a 97% da população. A mesma fonte registra 150,4 milhões de internautas e 140 milhões de usuários de mídias sociais no país. E como produzir a desinformação?

O termo desinformação não está ligado à dificuldade de acesso e sim, a confiabilidade das informações que chegam a determinado grupo populacional, sendo a fake news, um dos exemplos.

Dessa forma, o acesso maciço às redes, além de democratizar a comunicação, possibilita a produção e compartilhamento de informações irrelevantes e que induzem a um falso empoderamento da população. Nesse contexto, o termo “pós-verdade” foi cunhado para indagar sobre o desrespeito por informações verídicas em detrimento às interpretações individuais de determinado fato.

Pessoalmente, aprecio a área de inovação com foco no desenvolvimento de novas tecnologias para a comunicação. Com frequência ministro aulas e palestras destacando que o compartilhar de informações gera o conhecimento por meio da reflexão. O indivíduo reflexivo é capaz de articular uma opinião por meio do aprofundamento nas fontes de informação e pelos debates coletivos.

Assim, o principal desafio na sociedade da desinformação é o desenvolvimento da cultura crítica e reflexiva sobre os fatos, de modo que as mídias digitais possam ser um terreno fértil de trocas. Compartilhe as suas ideias!

Enfermeiro