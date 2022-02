Os limites da ética

Dia 7 de janeiro transplantaram pela primeira vez um coração de porco para um homem com doença cardíaca terminal na Escola de Medicina da Universidade de Maryland. Faço aqui algumas ponderações e críticas sobre os obstáculos para os transplantes com órgãos de animais e que chamamos de Xenotransplantes.

O primeiro é a diferença genética entre o homem e outros mamíferos, ocasionada pela ausência no homem de um gene que expressa nos animais um açúcar na membrana de suas células. Os animais têm em suas células esse açúcar - galactosil. O homem produz anticorpos naturais IgM contra esse açúcar, talvez pelo contato em sua alimentação. Quando realizamos um xenotransplante, os anticorpos humanos naturais atacam as células transplantadas, ocasionando uma rejeição hiperaguda. Para realizar esse transplante foi necessário modificar os porcos, ou seja, deletar o gene 1,3-galactosyltransferase para que o animal não expresse o açúcar indesejável na membrana de suas células. Outro obstáculo é que o porco não tem o sistema de histocompatibilidade do homem (HLA), sendo assim existem muita antigenicidade em suas células, além do açúcar mencionado.