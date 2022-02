Aulas presenciais

Dois anos de aulas remotas prejudicaram muito os estudantes, no que se refere à aprendizagem e convívio social, pois o contato com professores e colegas ficou restrito às telas dos computadores, tablets e celulares.

A decisão do retorno presencial, no dia 21 de fevereiro de 2022, dos alunos às escolas, públicas e privadas, terá reflexos nas famílias, as quais terão que se readequar ao novo momento.