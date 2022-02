O ICMS das capitais de serviços

Mudanças no perfil da economia das capitais alteram a dinâmica de arrecadação de impostos. A economia de Porto Alegre, apesar de ser bastante diversificada, tem predominância das atividades do setor terciário, constituindo o principal polo de oferta de serviços do Rio Grande do Sul. E, como ocorre em outras capitais, sofre com a perda do peso da indústria de transformação e a desconcentração da atividade econômica de indústrias e centros de distribuição e logística que migram para seu entorno e para municípios do interior.

O desenvolvimento do setor de serviços favorece a arrecadação de Imposto Sobre Serviços (lSS), enquanto a migração de empresas geradoras de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a perda do imposto. Com isso, ao mesmo tempo que a Capital vê recuar em 7,72% o Índice de Participação do Município (IPM) nos repasses de ICMS em 2022, reforça sua atuação nas receitas próprias e alcança arrecadação de R$ 1,2 bilhão de ISS em 2021, crescimento real de 7,99% em relação a 2020.

A diminuição nas transferências de ICMS, que tem como principal componente do IPM o valor adicionado gerado pelas atividades produtivas, também é sentida por outras capitais e municípios maiores. O anuário Multi Cidades de 2022, publicado pela Frente Nacional de Prefeitos, demonstra taxa de crescimento real 2019/20 do ICMS municipal de 0,8% para municípios com até 20 mil habitantes e de -2,8% para municípios acima de 500 mil habitantes. Municípios com menos de 20 mil habitantes passaram a receber mais ICMS por habitante que capitais e municípios mais populosos.

Apesar dos esforços e alto desempenho da Receita Municipal na gestão das receitas tributárias, as alterações na dinâmica do ICMS preocupam o financiamento da Capital que deveria ser mais beneficiada na distribuição do imposto, dado que as cidades menores possuem vantagens na repartição do Fundo de Participação dos Municípios.

Porto Alegre não serve apenas a seus munícipes, ela é a Capital de todos os gaúchos e necessita, para bem atendê-los, de recursos adequados para investimentos em infraestrutura, mobilidade e segurança, entre tantos outros. Portanto, é importante que se discuta o papel da Capital no atendimento das demandas dos cidadãos e uma distribuição mais finalística dos recursos do valor adicionado fiscal do RS. Uma missão sem dúvida difícil, que requer não uma solução jurídica, mas sim legislativa.

Diretora da Divisão de Receita Mobiliária da Receita Municipal de Porto Alegre