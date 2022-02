Indústria química em alerta

O cenário que se vislumbra é desalentador. Estratégica para o Rio Grande do Sul, a indústria química corre sérios riscos diante dos impactos negativos do fim do Regime Especial da Indústria Química (Reiq) provocado pela MP 1095, de 31/12/2021. A extinção desse regime representará aumento de impostos para a cadeia química gaúcha, que pode gerar retração de demanda da ordem de R$ 2,1 bilhões, com consequente impacto fiscal negativo de R$ 69,5 milhões e perda de 10 mil empregos. No Brasil, as projeções são igualmente preocupantes, como mostra o trabalho da FGV, e o encolhimento é de R$ 11,5 bilhões, esvaziando 85 mil postos de trabalho.

A indústria química opera com um baixo nível de utilização da capacidade instalada e os produtos importados ganham cada vez mais espaço no mercado nacional. O Reiq foi criado por lei em 2013 justamente para garantir maior competitividade ao setor por meio da desoneração das alíquotas de PIS/Cofins incidentes sobre a compra de matérias-primas básicas petroquímicas da primeira e da segunda geração. É uma compensação por termos custos de energia e matéria-prima, como a nafta, bem mais caros do que em outros países.

Em junho de 2021, o Congresso estabeleceu o prazo de quatro anos para a volta do pagamento integral destes tributos, mas de forma gradativa, até o patamar de 11,7% em 2025. No entanto, a Medida Provisória aprovada no final de 2021 desconsidera o escalonamento e o governo federal busca acabar com a desoneração de uma só vez. O motivo alegado: compensar a redução de impostos sobre arrendamento mercantil de aeronaves.

Nós aqui no Polo Petroquímico de Triunfo estamos em alerta. O Polo é uma importante alavanca de desenvolvimento e indústrias de diversos setores vieram para o Rio Grande do Sul ao longo dessas quatro décadas, utilizando matérias-primas que saem do complexo de Triunfo. A Braskem e demais empresas geram empregos, movimentam fornecedores, mobilizam a rede de ensino técnico e contribuem com importantes tributos para os municípios e para o Estado. Somente as cadeias de indústrias da química e do plástico são compostas por cerca de 2.000 empresas. O Polo, resultado de ampla mobilização da sociedade gaúcha, completará 40 anos em dezembro e as empresas, responsáveis por mais de 46 mil empregos no Estado, esperam ter motivos para celebrar.

Gerente de Relações Institucionais da Braskem