Metaverso: futuro da Internet?

Afinal, o metaverso será o “Admirável Mundo Novo” ou a Ilha de Atlântida surgindo do fundo dos oceanos? As pessoas não sabiam que a terra era redonda e que girava. Mas alguém foi lá e aprovou. Afinal, o que é de fato metaverso?

O fato é que Mark Zuckenberg vislumbrou algo potente e mudou o nome da sua empresa para Meta. Ele quer dissociar a empresa da rede social Facebook e focar no meta(verso). Metaverso é a Internet 3.0, segundo especialistas. É o futuro da Internet. Metaverso é um mundo digital. Não é o mundo real. No metaverso haverá uma identidade digital que não será a nossa RG.

Não é uma conta digital, pois isto já existe. As contas em redes digitais é uma marca individual de cada usuário. Mas elas estão vinculadas e registradas às pessoas. A identidade de pessoa natural é o seu número do Registro Geral – RG; o Cadastro de Pessoa Física – CPF. No Metaverso, haverá um número que será nossa identidade digital. É claro que continuamos a nos alimentar e dormir fora do metaverso; pode ser provocativo, mas é o real. Contudo, o metaverso é um espaço e um tempo virtual, construído sobre um mundo digital. Ou seja, o metaverso é um mundo digital, no qual seres humanos participam e “vivem” como identidades digitais.

Viver num mundo digital? É a pergunta que não quer calar. Há várias formas que os seres humanos escolhem para (como) viver. No metaverso, as escolhas seriam totalmente livres.

Sim, mas não podemos esquecer que para estarem no metaverso precisamos de algum hardware, alguma plataforma - como nos jogos, que são uma antessala do metaverso, segundo alguns estudiosos.

Ainda não sabemos dos custos. Seu acesso não será para todos. Depois de alcançado o acesso, com gastos, a pessoa poderá ser considerada livre, ou melhor, com a identidade digital haverá um ser digital totalmente livre. E haveria a possibilidade de um ser humano ter mais do que uma identidade digital, pois cada uma delas serviria para formar sua “tribo”, para trabalhar suas habilidades, desenvolver seus interesses.

O metaverso geraria um novo modo de produção. Hoje em dia estamos no modo de produção capitalista, sendo que alguns falam de um mundo líquido, outros de um mundo pós-moderno. Mas este é o real deste Planeta. O metaverso será real para a identidade digital.

De que forma alguma atividade no (do) metaverso pode rentabilizar, monetizar? Como tratar os NFTs, a nova moeda do mundo digital, ou seja, tokens não fungíveis? Se não são fungíveis, o que fazer com eles, como “funcionarão”? Para especialistas pode ser fácil; mas para os leigos parece uma Idade Média de crenças e de pouca ciência. Amanhã teremos, com certeza, outros Galileu Galilei, Giordano Bruno, Newton e outras feras.

Aqui, esboçamos questões acerca do que se compreende ou que nós chegamos a compreender do que seja o metaverso, para que com sabedoria, sem sectarismo e sem preconceitos se inicie um frutífero debate.

Advogada, especialista em Direito Digital