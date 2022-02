Você já ouviu falar em tokens, correto? E na "tokenização" de imóveis, também? Pois essa, já é uma realidade no Brasil e inclusive, em Porto Alegre. A tokenização das coisas está em ativos digitais, chamados de NTFs ou "tokens não-fungíveis". É um termo complicado, o processo também, mas é importante você estar informado sobre as possibilidades de negócios do futuro, que agora começou a tomar os mercados físicos.