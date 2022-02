Democracia e populismo, unidos pelo voto!

O tabuleiro político já está se agitando para as eleições de 2022, mesmo que ainda em clima de ensaio. Nos bastidores, a movimentação já é intensa entre pré-candidatos que tentam ajustar alianças e arrebanhar adeptos aos seus projetos políticos. Correndo em paralelo, estão - ou deveriam estar - os eleitores. Sim, eles mesmos!

É urgente a necessidade de saber o que se quer para o país e para o Estado nos próximos quatro anos. E o que não se quer também. Não há razão para repetir os erros de um passado ainda tão presente. E para que isso aconteça, a sociedade precisa qualificar suas críticas, há tempo para isso.

A descrença de muitos eleitores na política - com escândalos de corrupção, cenas de irresponsabilidade com o uso do dinheiro público e falta de noção de governantes - faz com que o desinteresse cresça e a sociedade se distancie de um dos seus principais papéis. Lá na frente, é esse mesmo eleitor que vai reclamar que os políticos não prestam. Reflexo de um voto ruim, decidido na emoção e sem razão.

Acompanhar a política, encontrar ideais que se pareçam com os seus e eleger alguém que, de verdade, vai dedicar o seu tempo para transformar o futuro, deve ser encarado como uma decisão estratégica, afinal, diz muito sobre como iremos viver nos próximos quatro anos. Por isso, a história política que vamos construir depende da qualidade da informação e do conhecimento de quem é decisivo nesta trajetória: o eleitor.

Infelizmente hoje o que vemos é um eleitor que muitas vezes é enganado com facilidade por malandros. Por não ter conhecimento do nosso sistema político, confunde papéis do vereador e prefeito, congresso e presidente, e aplaude quem lhe engana com discursos bonitos. Mesmo algumas pessoas influentes não entendem sequer a divisão de poderes. Qual o risco disso, afinal? O maior deles: é um prato cheio para que o populista prospere.

Aquele que vende solução fácil e muitas vezes não factível, conhece? Não dá para o eleitor atuar na condição de um sujeito meramente coadjuvante no processo eleitoral. O voto é a sua maior arma nesse processo, e a má alocação desse recurso resulta sempre em mais do mesmo.

Vereador de Porto Alegre (Novo)