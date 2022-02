Destaques site

Na lista das matérias mais lidas da semana, a reportagem do Geração E sobre a ex-faxineira que ganhou popularidade e reconhecimento na Zona Sul de Porto Alegre liderou com folga. É a história de Maria Clara Muterle Carnaval, a Gringa. Logo depois, vieram os pontos que eram da Pizza Hut que reabriram como uma nova pizzaria do ex-fraqueado da rede e o Tevah que vai fechar no Shopping Praia de Bela. No rastro de estabelecimentos que saíram de cena na pandemia, a Reportagem Especial do caderno Empresas & Negócios listou 10 marcas. E tem ainda o empreendedor local que lançou um novo aplicativo de transporte. Leia tudo pelo QR Code.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal que transportava ilegalmente cerca de mil filhotes de tartaruga na semana passada em Pelotas. No porta-malas do carro, os policiais encontraram os filhotes de animais escondidos dentro de uma mala, embaixo de roupas do casal. A dupla foi presa por crime ambiental. As tartaruguinhas, da espécie tigre d'água, muito comum no Estado, foram levadas ao Ibama. Saiba mais pelo QR Code.