Um ano de grandes desafios nos aguarda

O Parlamento gaúcho funciona em regime presidencialista, mas que não se confunda isto com hegemonia. Pelo contrário. Aqui toda a complexa multiplicidade dos gaúchos está representada, inclusive em cores partidárias. Trata-se do Poder que dá voz a diferentes e, muitas vezes, antagônicas parcelas da sociedade, e cuja condução é feita de forma compartilhada, colaborativa e plural desde 2007. E é dessa forma que trabalharemos à frente do Legislativo nos próximos meses, sempre primando pela responsabilidade e estimulando a participação.

Os dias de hoje exigem que conjuguemos o verbo esperançar, nesta hora em que a justiça social fará toda a diferença. Trata-se de um momento que, infelizmente, não nos oferece o luxo do tempo. No ano de 2022, precisaremos superar sequelas na saúde, na sociedade, nas relações de trabalho e na economia. Precisamos defender a ciência em detrimento da guerra de narrativas. Da Assembleia, já saíram medidas para ajudar a população a enfrentar a crise sanitária e social gerada pela Covid-19 e, do mesmo modo, a partir do Legislativo, poderão se estabelecer propostas concretas de incentivo à geração de trabalho e renda, como o crédito emergencial da agricultura familiar, iniciativa que visa auxiliar um segmento estratégico para o desenvolvimento e que foi severamente castigado pelos reflexos da pandemia e, depois, da estiagem. O recrudescimento do "Cinturão da Fome" em nosso Estado é outro desafio que precisa ser enfrentado de forma contundente e imediata.

O Legislativo gaúcho também precisa ser uma resposta ao sectarismo, ao discurso de ódio e uma ferramenta de discussão e combate a todas as formas de discriminação e de violência. Com simplicidade, mas com muita dedicação, quero contribuir, junto com a Mesa Diretora do Parlamento, para a criação de um ambiente social em que enxerguemos o outro como um igual e jamais como um inimigo.

Portanto, que tenhamos menos indiferença e mais igualdade, democracia e solidariedade. E tenham a certeza de que buscarei isso todos os dias, sem nunca desistir do diálogo e do respeito à frente da presidência da Casa dos Grandes Debates do Rio Grande do Sul.

Deputado (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul