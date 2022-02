E-Social, Saúde e Segurança do Trabalho e LGPD

E-Social é o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, integra dados pessoais de titulares empregados, fornecidos pelas empresas, para controle do governo quanto às obrigações de caráter fiscal, trabalhista e previdenciário.

As empresas de pequeno e médio porte, na sua grande maioria, utilizam-se dos serviços terceirizados de contabilidade para realizar a transmissão dos dados dos seus empregados através do sistema E- social.

Este sistema foi iniciado há mais de 7 anos, mas apenas em 2021 sofreu adequações para receber de forma obrigatória a geração e transmissão dos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho – SST.

Pelas empresas, a coleta e análise destes dados para os fins da SST são realizadas por profissionais técnicos da área médica e da engenharia; geralmente terceirizados.

Embora os escritórios contábeis promovam a remessa de dados para o E-social que tratam da folha de pagamento, em alguns casos, também enviam os de SST a fim de aperfeiçoar processos e evitar outros custos para as empresas.

Porém, os profissionais da área de saúde podem, por meio de eventos criados no sistema do e-social, transmitir diretamente esses dados.

A LGPD classifica os dados de saúde como dados sensíveis, cujo tratamento, em especial para a segurança, demanda maior atenção, tendo que seguir os ditames ajustados na norma.

Considerando o fato de serem estes dados sensíveis, o tratamento/compartilhamento demanda requisitos criteriosos de responsabilidade entre esses agentes.

Atualmente, as empresas vivem um conflito demandado por seus escritórios de contabilidade e as prestadoras de serviço em SST, quanto ao lançamento dos dados no E-social, visto as responsabilidades impostas pela LGPD.

Diante deste quadro, as empresas maiores já tinham uma governança corporativa que tratava destes quesitos, sendo que a transmissão de dados e informações se fazia por pessoal de seus quadros. Já as pequenas e médias se defrontaram com a falta de pessoal interno, buscando então que os escritórios terceirizados fizessem este trabalho. Mas nem todos tinham capacitação para áreas como os da saúde.

Por isso a importância de capacitação dos profissionais que executam essas atividades à luz da LGPD e demais legislações que devem ser observadas.

Advogada especialista em Direito Digital