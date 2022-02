Porto Alegre da liberdade

Certa vez, Adam Smith sentenciou: "a ambição universal do homem é colher o que nunca plantou". Vale para os homens e vale para os governos. Como falar em desenvolvimento com altas cargas tributárias? Como falar em crescimento num emaranhado de burocracia? Como falar em emprego e renda sem dar liberdade para empreender?

Olhar para frente e pensar em retomada exige atitude e mudanças em relação a quem movimenta a economia. E em Porto Alegre isso está acontecendo. Nosso governo substituiu o culto à burocracia pelo culto ao trabalho e, dessa forma, vem colhendo resultados. Desde o fim do ano passado, por exemplo, é possível abrir uma empresa de baixo risco em apenas 10 minutos. Isso porque fomos a primeira cidade do Estado a fazer parte do Programa Tudo Fácil Empresas. A plataforma permite a abertura de empresas individuais ou limitadas de maneira on-line e 100% gratuita, desde que tenham baixa probabilidade de problemas ambientais, sanitários e de incêndio.

No ano passado, 70% das empresas abertas em Porto Alegre tinham esse perfil, o que demonstra a capacidade que o novo sistema tem de melhorar nosso ambiente de negócios. Vemos na Capital uma lógica que se repete no resto do País: diante do desemprego gerado pelo fechamento forçado das atividades econômicas, empreender é a alternativa de muitos para sobreviver. É um salão de beleza, um mercadinho, ou a formalização como prestador de serviços para emitir nota fiscal e ter direito à seguridade social. Tão importante quanto fomentar novos negócios também é salvar aqueles que foram mais afetados pela crise. Foi o que fizemos com o setor de eventos, ao reduzir de 5% para 2% o Imposto Sobre Serviços e ao extinguir a Taxa de Fiscalização da Localização e do Funcionamento.

O Selo de Qualidade da Sala do Empreendedor foi resgatado, reconhecendo o aprimoramento do serviço prestado àquelas empresas e empreendimentos que exigem licenciamento para funcionar. Também criamos o Comitê de Desenvolvimento Econômico, para reunir representantes da sociedade civil e ouvi-los sobre gargalos e pontos passíveis de evolução.

Reduzir a burocracia e estender a mão a quem trabalha e produz sempre foi uma determinação do prefeito Sebastião Melo e do vice Ricardo Gomes. Nossa crença é na liberdade e na boa-fé dos empreendedores. É na intervenção mínima do Estado sobre as atividades econômicas. É no poder de transformação que o trabalho tem na vida de cada gaúcho e porto-alegrense!

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre