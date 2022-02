A gastronomia valoriza o Turismo

Ao escolher uma cidade para visitar, em função da série de atrativos geográficos, históricos, culturais e equipamentos e serviços, o visitante vai procurar restaurantes para suas refeições. Cada escolha poderá ser uma experiência inesquecível que servirá para comentários futuros. Acredito que cada visitante poderá fazer indicações com detalhes, citando as experiências positivas e, às vezes, traumáticas e frustrantes. Logo, a gastronomia merece o destaque na valorização do receptivo turístico, principalmente com os alimentos e bebidas produzidos na cidade e na região. Sabe-se que a gastronomia está ligada à sobrevivência e ao prazer. Além disso, serve para identificar a cultura do povo e do núcleo receptor. Convém salientar que os sabores, aromas e texturas que caracterizam a alimentação de um grupo são iniciadas a uma criança, quase sempre pela família. Existem adultos que lembram dos doces e salgados elaborados pelas suas avós, assim como a busca eterna de produtos similares que incentivam a imaginação dos comunicadores responsáveis pelos alimentos e bebidas em todo o mundo. Convém salientar que a gastronomia está presente nos hotéis e resorts em todo o mundo.

Alguns com produtos internacionais atendendo a padronização exigida em cada rede internacional. Outros meios de hospedagem criam alternativas, inovam com aproveitamentos de alimentos regionais. Em algumas cidades, existem roteiros gastronômicos elaborados sob as visões, expectativas e possibilidades dos visitantes e dos residentes. É ciência e arte culinária à disposição para construir inesquecíveis experiências. Algumas perguntas podem ser realizadas para melhor compreender este comentário: Qual o prato típico da sua cidade? E da sua região? Qual o teu prato preferido? Tem restrições alimentares nos produtos com glúten, lactose e açúcares? Quais os pratos preferidos da sua família? Preferes pratos internacionais ou nacionais ou regionais? Qual experiência gastronômica poderias indicar? Um petisco gaúcho como o sanduíche Farroupilha? O XIS Tudo? Acarajé e moqueca de peixe da Bahia? Doces diversos? Café colonial? Churrasco? Qual seu interesse pelo tema?

Não importam as respostas. São preferências pessoais e intransferíveis. O visitante deve-se adaptar-se à disponibilidade gastronômica local, desde os restaurantes dos hotéis, passando pelos bares, lanchonetes indicadas pelos residentes. A verdade é que a gastronomia local pode gerar experiência em cada visita, valorizando o Turismo. Será? Respeitam-se todas as opiniões contrárias. São reflexões.

Economista