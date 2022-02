O (não) retorno do ICMS de Porto Alegre

A parcela de 25% da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é receita municipal que é dividida com base no Índice de Participação dos Municípios (IPM) calculado pelo Estado. Receita que deveria corresponder, basicamente, àquela parte paga pelos respectivos cidadãos e a eles retornar.

O principal componente do IPM é o Valor Adicionado (VAF) nas vendas sujeitas ao imposto. Além do VAF, entram na composição população, área, número de produtores rurais, etc., fatores praticamente estáveis. Se o ICMS não fosse morbidamente complexo, mas um Imposto sobre o Valor Adicionado (IVA) puro, o cálculo do VAF seria simples: vendas menos compras declaradas pelos contribuintes. No entanto, lastimavelmente, as Secretarias de Fazenda estaduais, na essência, adotam esses cálculos equivocados.

De fato, o retorno para Porto Alegre, que em 2010 era a receita mais importante, em 2020 passou para a 3ª posição, queda de 22% em valores corrigidos, apesar do aumento real da arrecadação estadual. Mais grave, o IPM nesses 10 anos caiu de 11,49% para 7,75%, um tombo de 32%, perda de mais de R$ 300 milhões apenas em 2020.

Note-se que o VAF é uma versão aproximada do Valor Adicionado Bruto (VAB) da indústria, comércio etc., um componente do Produto Interno Bruto (PIB) calculado pelo IBGE. Entre 2008 e 2018, o VAB de Porto Alegre em relação ao do Estado passou de 17,7% para 16,7%, queda de 5,2%, muito longe daqueles 32%.

Do exposto, uma questão: como os administradores municipais enfrentaram esse desastre do IPM?

A resposta está nas Contas da Prefeitura: nos últimos 10 anos, em valores atualizados, o IPTU foi majorado em 49% e os investimentos foram reduzidos em 45%! Muito castigo para o porto-alegrense!

Felizmente, o atual prefeito deu um basta à escalada do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas os recursos para reverter, em especial, a degradação da infraestrutura urbana são astronômicos. Só para a drenagem pluvial, cerca de R$ 2 bilhões. Para a pavimentação, outros tantos.

Economista