A valorização dos profissionais 60+

No Rio Grande do Sul foram criadas mais de 154 mil vagas formais, entre 2020 e o último trimestre de 2021, e foram preenchidas por 88,4% dos jovens de até 29 anos. O mercado de trabalho se transforma a cada segundo e, constantemente, destacamos como essas mudanças afetam a economia. Precisamos abrir nossos olhos para uma mudança que acontece é que, inevitavelmente, prega um cenário etarista e incoerente. A pandemia reforçou o movimento de etarismo no mercado de trabalho: milhares de cargos ocupados por profissionais experientes e com ampla formação acadêmica passaram a ser ocupados por profissionais mais jovens - e consequentemente menos custosos.

De acordo com dados divulgados pelo Novo Caged do Ministério do Trabalho e Previdência, a realidade das empresas no Brasil hoje: contratar pessoas mais jovens, com pouca experiência e menor qualificação.

Com salários mais baixos e contratos mais curtos, os dados escancaram a atual realidade. A partir disto, pode-se perceber que não há uma cultura de integração entre gerações dentro das empresas. O objetivo deveria ser a integração entre os diferentes perfis de profissionais e, por parte do governo e instituições, maior estímulo à recolocação e contratação dos seniors, usando estrategicamente sua forma intelectual e experiência. É notório a falta de oportunidades para os mais jovens e que também as empresas darão mais oportunidades, mas é preciso ter equilíbrio e entender que o mercado não se restringe aos mais jovens.

Por isso, uma das bandeiras que prego e acredito fielmente é justamente a valorização dos profissionais maduros. Com o aumento da expectativa e qualidade de vida, em termos gerais, não podemos mais aceitar a máxima de 30, 40 anos atrás, de que beirando os 50 anos o profissional passa a trabalhar somente pensando na aposentadoria. A economia do futuro é baseada nos maduros! A imagem da bengala, do cabelo preso ao coque, da pessoa reclusa em casa esperando a hora da morte já não faz mais sentido.

A cada segundo que passa, mais profissionais com anos de trabalho, conhecimento e capacidade de realizar as funções, perdem oportunidades em detrimento da idade. Preza-se por valores que não condizem com a realidade atual. O mundo amadureceu. E o Brasil também. O mercado precisa - urgentemente - enxergar isso e agir.

Presidente do Sindicatos dos Administradores/RS