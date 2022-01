Os impactos do 5G no varejo

O 5G finalmente começa a ser implantado no Brasil após a realização do leilão em novembro. Muito já foi dito sobre os benefícios da tecnologia para diversos segmentos econômicos, mas podemos destacar sua importância para o comércio eletrônico, que cresce a dois dígitos ano a ano no país.

A pesquisa ‘Carat Insights’, realizada pelo Instituto Locomotiva entre outubro e novembro de 2021, mostrou que as buscas e compras são feitas online por 44% dos brasileiros. Cerca de 30% dos clientes procuram informações e promoções online, mas compram em lojas; 11% fazem o caminho inverso e 10% pesquisam e compram em lojas físicas. Esses números evidenciam um perfil de consumo cada vez mais multicanal e que se utiliza das diferentes oportunidades oferecidas pela combinação dos ambientes físico e digital.

Neste contexto, o 5G contribui muito para o desenvolvimento do setor. Como forma de fortalecer ainda mais este cenário phygital e omnichannel, tecnologias indispensáveis passam a ser potencializadas pela velocidade de conexão, menor latência e maior cobertura proporcionada pelo 5G.

Para a nuvem, igualmente importante em um mundo hiperconectado, ter uma rede que suporte altas taxas de transferência e o monitoramento de dados de maneira segura, sem perder a escalabilidade fornecida pelo serviço, passa a ser outro ponto-chave com a chegada da tecnologia.

É notório que o 5G aumentará a capacidade de transferências de dados, permitindo uma comunicação extremamente efetiva entre dispositivos e possibilitando ainda mais alcance às muitas soluções já existentes no mercado. Com mais rapidez, o cliente terá ainda mais facilidade para visualizar os produtos e finalizar suas compras. Uma quantidade muito maior de pessoas poderá estar conectada sem gerar instabilidade na rede, fato extremamente positivo para as transações que acontecem em tempo real. Também será possível fazer uma detecção mais precisa da localização do consumidor.

É interessante notarmos como uma maior estabilidade nas conexões da internet consome menos bateria, aspecto importante para aqueles que seguem a tendência de utilizar o WhatsApp como canal de venda e autoatendimento. Além disso, uma internet eficiente passa a facilitar todo o trâmite do pagamento por parte dos consumidores, principalmente no caso do Pix, em que todo o processo poderá acontecer de maneira muito ágil.

A tecnologia será essencial também para o desenvolvimento e a implementação da Internet das Coisas, com a conexão de aparelhos domésticos ao smartphone. A partir de agora, verificar o que falta na geladeira por meio de seu celular passa a ser de fato uma opção. Será possível ainda utilizar todos os recursos disponíveis para proporcionar uma jornada de compra diferenciada, permitindo, por exemplo, que tecnologias como Realidade Aumentada possam ser rotina na experiência do consumidor.

O 5G aparece como uma maneira de viabilizar soluções inovadoras e experiências ainda mais envolventes quando pensamos em um cenário que mescla o mundo virtual e físico, com o foco em aumentar cada vez mais a produtividade e diminuir o tempo de diferentes processos.

A evolução das tecnologias é irreversível e traz novas possibilidades de negócios, por isso as empresas precisam acompanhar o ritmo e planejar como tirar proveito total da transformação digital, atualizando a forma como atuam no mercado. Mas, acima de tudo, a novidade surge para entregar ainda mais poder ao consumidor, o que reforça a tese de que o cliente precisa estar no centro de todos os processos.

