Precisamos de um choque produtivo

O Rio Grande do Sul vem enfrentando, nos últimos anos, a crise estrutural e financeira do Estado, com responsabilidade. Finalmente, prevalece o entendimento de que a reversão de um processo histórico não é simples e precisa ser feita com coragem uma marca consolidada das gestões em sequência dos governadores Sartori e Leite.

São os resultados desse compromisso que precisamos assegurar e ampliar em um terceiro ciclo consecutivo de governo. É assim que o MDB/RS entende a importância do cuidado com as finanças públicas e a reversão da crise, ao propor a recriação da matriz produtiva gaúcha. É preciso mostrar à população as raízes do nosso atraso e suas consequências na vida de todos: a necessidade de mais e novas oportunidades. É a crise do trabalho, do emprego e da prosperidade.

Por isso, estamos apresentando ao Estado a plataforma "Caminhos do RS", construída com base no diálogo e em ideias e que tem o propósito ser uma rota para enfrentar a crise e evoluir na expansão da economia, trazendo o século 21 à nossa realidade. Atrair mais investimentos, estruturar a bioeconomia, os setores de alta tecnologia e, ao mesmo tempo, criar oportunidades para inaugurar, além de obras, pessoas. Todas as gerações de gaúchos devem ter acesso a mais trabalho e melhorar a sua renda. "Caminhos do Rio Grande" oferece iniciativas e estratégias para acelerar a inclusão produtiva. Isto pode ser feito por meio de um sistema de ensino que qualifique as pessoas para um ofício. Que envolva novos instrumentos de crédito, contratação e uma visão especial para o primeiro emprego; para o empreendedorismo feminino e um sistema público-privado que priorize mais oportunidades.

Nós acreditamos que a cultura de empreender e trabalhar são marcas do povo gaúcho. Contudo, é preciso melhorar o sistema institucional para que mais gente seja incluída nesse processo, e a sociedade se coloque em um estágio de cooperação pela sua nova prosperidade. Ao incluir milhares de cidadãos, vamos promover uma das grandes agendas integradas desta década a melhoria de vida por intermédio do trabalho, pensando em todos. Essa é a tarefa que precisamos realizar a partir de 2023!

Deputado federal (MDB)