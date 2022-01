Destaques da Edição Digital

Pode parecer apenas uma casa normal, mas este imóvel da avenida Guaíba, Zona Sul de Porto Alegre, guarda um segredo: é responsável por fabricar um chocolate que já foi considerado o melhor do Brasil em um concurso. Os vizinhos descobriram a fabricação, que funciona onde antes era um espaço para churrasco, nos fundos da residência. Mistérios à parte, o certo é que os produtos receberam, em 2020, o título de melhor chocolate ao leite do País pelo concurso Bean to Bar Brasil, eleito tanto pelo público quanto pelo júri técnico. Quer ver os detalhes da marca Magian Cacao? Então acesse a matéria do caderno GeraçãoE usando o QR Code.