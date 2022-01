O medo da vacina

As vacinas são incontestavelmente uma das grandes conquistas da humanidade na busca por mais saúde e qualidade de vida, salvando vidas todos os dias há quase dois séculos.

Muitas pessoas optam pela “não vacinação” e deixam seus filhos e a si próprio sem proteção contra as diversas doenças graves que podem levar ao óbito. Como hoje experimentamos uma era de informações falsas e sem fundamentações científicas, precisamos cuidar dos mais diversos acessos aos meios de comunicação na busca de informação de qualidade para que se possa reforçar a segurança da decisão quanto à importância da vacinação. Além disso, no cenário que estamos atravessando, de tanta incerteza por tempo prolongado, muitos deixaram de se informar por não suportarem mais as notícias ruins, gerando medo e assim interferindo na adesão da campanha de vacinação da Covid-19.

As fobias são um medo irracional a uma situação não ameaçadora. Podem ser específicos, como de sangue, picada de agulha, barata, andar de avião, ou mesmo uma fobia social. O medo surge do que ainda não conhecemos ou do que pode nos proporcionar ameaça. Mas o que acontece em nosso cérebro para termos esse tipo de reação?

O nosso cérebro tem uma área mais sensível para se defender de ameaças. Esta é a região da amígdala cerebral. Pessoas com ansiedade podem apresentar um estado de alerta constante. É importante saber o tratamento para essas questões. Com isso, é possível controlar ou até mesmo ter uma remissão total desses medos.

Por isso é que precisamos ter uma informação de qualidade e com clareza para a população em todos os níveis de compreensão, que dialogue com os mais diversos cenários como também é importante que os formadores de opinião e as pessoas públicas se posicionem nesta campanha. Aliás, todos nós devemos ser agentes multiplicadores desta corrente.

Psicólogo