Economia Prateada e as franquias

Atualmente, no Brasil 15% da população brasileira representa a população idosa, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e devem atingir até 30% da densidade populacional do País até 2060. Essa perspectiva permite que as pessoas se mantenham ativas profissionalmente por mais tempo, sendo cada vez mais comum, aposentados ingressando em novas carreiras. Com isso, o empreendedorismo surge como um caminho natural àqueles dentro deste cenário.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizou um estudo onde nos apresentou que 49% dos 53 milhões de empreendedores no Brasil têm mais de 50 anos, e 7,3% dos novos empreendedores de negócios de pequeno porte do País têm 65 anos ou mais. Este levantamento mostra que os chamados "late entrepreneurs", em português "empreendedor maduro", são os que mais empregam no Brasil. É na economia prateada que encontramos pessoas mais preparadas para tocar um negócio próprio.

O empreendedor, nesta faixa etária, visa oportunidades com baixo risco, pois normalmente está investindo em economias de uma vida, e não terá tempo para recuperar um possível fracasso. É um público com preferência por franquias, negócios que cabem no bolso, sem a necessidade de buscar financiamento ou qualquer outra categoria de alavancagem para começar a empreender. No caso das franquias, além de apresentarem um menor risco, possuem processos estruturados, mais próximos à realidade das empresas em que trabalharam durante toda a vida.

Cerca de 80% dos meus clientes estão ligados às franquias, posso afirmar que existe uma série de características em comum entre os empreendedores maduros. Normalmente, estes já fizeram seu pé de meia e têm uma clara noção de seus objetivos financeiros e grau de risco que podem correr. Procuram deixar um legado, algo que se conecte com seus valores e propósito de vida para gerar riqueza, para além do lucro.

A geração 50 tem muito a oferecer em energia, vontade de produzir e capacidade profissional, que a coloca, ou deveria colocar, como público-alvo n° 1 de franqueadores que buscam a expansão de suas redes.

Fundador da Kick Off Consultores