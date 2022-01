Investir em segurança pública favorece o desenvolvimento

O Rio Grande do Sul comemora a redução, pelo terceiro ano consecutivo, dos índices de crimes como homicídios e latrocínios. A queda das ocorrências de delitos mais violentos - com exceção dos feminicídios, infelizmente - mostra o acerto da atual gestão da segurança pública em investir no efetivo, em inteligência e, sobretudo, em aportes para a proteção dos gaúchos.

Segundo o governador Eduardo Leite (PSDB), a segurança estadual receberá, até o final de 2022, recursos que representam mais do que o dobro do total de investimentos obtidos nos últimos 13 anos na área. Em três anos, foram, por exemplo, entregues mais de mil viaturas para renovar as frotas. Também foram ampliados os sistemas de videomonitoramento e o cercamento eletrônico.

Houve ainda, entre 2019 e 2021, o ingresso de mais de 7,9 mil novos servidores. E mais de 4,6 mil promoções foram assinadas para o efetivo da segurança.

Ao longo dos últimos anos, ações dos agentes da segurança pública têm permitido antecipar o movimento de quadrilhas especializadas em ataques a banco, que se proliferavam por aqui, frustrando planos dos criminosos e facilitando os cercos policiais. Também houve o acerto em manter o isolamento de líderes de organizações criminosas em penitenciárias federais de fora do Estado. Roubos ao transporte coletivo e registros de abigeatos igualmente bateram recordes de redução.

Os melhores resultados em segurança da última década, segundo apontou o vice-governador e titular da pasta, Delegado Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), mostram o êxito da estratégia de integrar as forças de segurança e investir em seu aparelhamento. No mês de outubro, o Executivo anunciou a destinação de

R$ 280,3 milhões para incremento em estrutura, tecnologia e em veículos para as polícias.

Evidentemente, a segurança pública é um tema que segue preocupando a todos. Mas os avanços devem ser celebrados. Além de garantir mais qualidade de vida à população, que passa a sentir-se mais segura para transitar pelas cidades, ao sair para trabalhar ou estudar, e para planejar com mais tranquilidade os momentos de lazer, investir em segurança traz novo fôlego ao desenvolvimento econômico.

Por isso, os números de redução de crimes merecem ser comemorados. Afinal, um local seguro é mais propenso a receber investimentos, que geram melhorias estruturais, além de mais emprego e renda para todos.