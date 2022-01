Onde está seu camisa 10?

Nestes primeiros dias de janeiro, a imprensa gaúcha tem falado muito sobre a busca dos grandes clubes de futebol pelo tal "camisa 10". É um jogador cerebral, articulador, decisivo, com assistências, e de preferência, chute de fora da área, que possa surpreender o goleiro ou fazer aquele gol de placa. Um jogador que possa compartilhar de sua técnica, fazer gols, dar assistência, mas que possa também ajudar a liderar a equipe. Um líder que ajude a comandar o grupo, que tenha diálogo com os companheiros de equipe e que possa liderar em sentido ao sucesso. No caso do futebol, os títulos! Mas não são apenas os clubes de futebol que estão atrás desse profissional. O camisa 10, ou também a camisa 10, são importantes e fundamentais em diferentes organizações. Algumas pesquisas comprovam, inclusive, que as camisas 10 são mais competentes. Uma empresa de pequeno porte, por exemplo, depende ainda mais da participação de um (a) profissional assim. Empresas maiores chegam a contar com dezenas, centenas, milhares de "camisas 10", e convivem com muitos desafios para desenvolver suas equipes. Esse é um projeto estratégico para qualquer organização. Conecte isso com o contexto atual de otimização de processos, digitalização, métodos ágeis, a gestão de dados, com indicadores e atuação em tempo real. Uma importante questão é a capacidade da administração por dezena de colaboradores e outros recursos. Assim como no futebol, quando depositamos expectativa além das habilidades técnicas de um profissional, e incluímos questões emocionais, estamos, na verdade, buscando um profissional que desempenha e exerça liderança. Esse profissional tem interesse pela gestão, tem motivação de trabalhar em equipe, de liderar, de buscar intensamente a melhoria dos resultados. Alguns são mais técnicos, outros mais gestores ou mais obcecados pela liderança. Tenho trabalhado, nos últimos anos, com alguns camisas 10. Outros camisas 8 e 9. A formação de novos camisas 10 é, certamente, uma questão. Veja: as organizações produzem muitos por aí. As universidades gaúchas formam muitos por ano. Nas empresas, assim como no futebol, o camisa 10 pode estar dentro de casa, ou pode ser preciso ir até o mercado. O ponto é, como no futebol, ou você já conta com o (a) camisa 10, ou ainda está correndo atrás. Por outro lado, muitos times já jogam sem aquele típico camisa 10. Acontece. Seja pela ausência de mão de obra ou pela incompetência de lapidar e conectar uma engrenagem (time). Sua empresa já tem seu camisa 10? CEO da Girardi Brasil

Precedente perigoso

José Carlos Sturza de Moraes

No Brasil é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Essa determinação está expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo do direito à vida e à saúde, em seu artigo 14. Logo, após a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a chancela dada pela consulta pública e aprovação pelo Ministério da Saúde, a vacinação de crianças contra a Covid-19 é obrigatória e não pode ser opcional.

A decisão política do Ministério da Saúde de deixar livre às mães, pais ou outras pessoas responsáveis por crianças de realizar ou não a vacina contra a maior causa-morte de crianças no Brasil nos últimos dois anos é um precedente perigoso. Pois, todas as vacinas para crianças são obrigatórias no Brasil. Ainda que profissionais da medicina possam prescrever adiamento ou antecipação de vacina obrigatória frente a um tratamento ou quadro clínico, não têm poder de se oporem à lei.

Além disso, o acesso à saúde pública universal e, em seu bojo, às vacinações, é uma conquista civilizatória. E tem intenso controle público para se evitar doenças e outros agravos evitáveis de cada criança. Escolas têm o dever de exigir a caderneta de vacinação na matrícula e a cada novo ano escolar, verificando se está em dia.

Nas políticas de assistência social e saúde é um dos elementos de análise para apoiar às famílias para o bom cuidado da criança, sendo parte das obrigações familiares para se ingressar em programas sociais como o Auxílio Brasil (ex-Bolsa Família).

Ou seja, mantida essa liberalidade ilegal do governo federal, estaremos, nós todos, sociedade brasileira, autorizando que crianças possam morrer desprotegidas, havendo proteção disponível. Desprotegendo por motivo ideológico.

Crianças e adolescentes têm dezenas de vacinas obrigatórias no Brasil. Então, é ético se defender que crianças não precisam de vacina, porque poucas crianças internam em hospitais e morrem por Covid-19, comparativamente à população adulta? Se uma só criança morrer, agora já havendo vacina, isto é aceitável em nome da crença das pessoas adultas que a cuidam?

Crianças não deveriam gozar de absoluta prioridade e ter direitos a todas as oportunidades?

Cientista social e mestre em Educação