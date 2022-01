Parque no Viaduto

Iluminação no Marinha

Em referência à nova iluminação de LED do Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre (" Primeira etapa da restauração da iluminação do Parque Marinha é concluída ",, Galeria, edição online de 12/01/2022), a iluminação é horrível! Trocaram semana passada aqui no Lindóia e só ilumina, e bem mal, embaixo do poste. Não se consegue ver do outro lado da rua e não se reconhece alguém vindo há poucos metros. Detalhe: as luminárias do bairro haviam sido trocadas há pouquíssimos anos, e iluminavam muito bem. Disseram que a troca foi porque as novas são mais econômicas e duráveis. Alguém deve estar ganhando. (Telmo Kommers)