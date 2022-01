FRASES E PERSONAGENS

"Há diferenças que não serão fáceis de acomodar. E há um risco real de conflito armado na Europa." Jens Stoltenberg, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"A responsabilidade do empregador é muito grande. Se houver contaminação porque a empresa não respeitou as regras de segurança, ela vai responder tanto na esfera trabalhista como em outras esferas." José de Lima Ramos Pereira, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho (MPT)

"A rápida disseminação e predomínio da variante Ômicron têm provocado o cancelamento de eventos relevantes da alta temporada do turismo brasileiro, em especial do Carnaval, em diversas localidades. Até o início da crise sanitária, o evento movimentava R$ 8,1 bilhões no Brasil." Fabio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

"Ainda não dá para avaliar completamente como vão ser as próximas semanas. Mas vale sempre a orientação de voltar a um nível de cuidado um pouco maior: máscara boa, ventilação, evitar aglomerações e completar o esquema vacinal, para quem está atrasado." Lucia Pellanda, reitora a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)