Palácio do Planalto

"Chapa do Judiciário"(Jornal do Comércio, coluna Começo de Conversa, página 3, edição de 12/01/2022 O sempre atento colunista Fernando Albrecht comenta, na nota), suposta tratativa do ex-juiz Sergio Moro com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa para seu vice nas próximas eleições, concluindo haver muito Judiciário e pouco gestor nesta chapa. Isso nada mais é do que uma trágica semelhança com a qualificação da atual dupla de governantes encastelada no Planalto: dois militares reformados sem experiência administrativa pública ou privada comprovada. Nenhum deles conhece sequer o que é administrar uma simples prefeitura, o que dirá um País. (Lauro de Wallau, Cerro Largo/RS).

Voos Cancelados

Voos cancelados por tripulação contaminada já somam quase mil" , Jornal do Comércio, página 5, edição de 13/01/2022), vê-se que foi extrema burrice das companhias aéreas despedirem os funcionários não vacinados. (Alexandre Mulé) Sobre os voos cancelados em função da Covid-19 e da Influenza (", Jornal do Comércio, página 5, edição de 13/01/2022), vê-se que foi extrema burrice das companhias aéreas despedirem os funcionários não vacinados. (Alexandre Mulé)

Inflação

"Bolsonaro atribui inflação a medidas de distanciamento" Em relação à matéria(Jornal do Comércio, página 9, edição de 13/01/2022), vejo que o presidente nunca assume sua responsabilidade. Está sempre a transferir para os ombros alheios as suas falhas. (Crisanto Ribeiro)

Covid no Litoral

("Região Covid de Capão da Canoa tem a maior média móvel na pandemia" Em referência ao aumento de casos de Covid-19 no Litoral Norte, Jornal do Comércio, edição on-line de 12/01/2022), a ignorância do povo é algo, ninguém mais usa máscara... parece que a praia tem uma redoma na qual não entra o vírus, pois não se vê ninguém usando máscara. E o comércio e a prefeitura esperando bom senso dos turistas! (Raquel Oliveira)

Covid no Litoral II

Sobre o aumento de casos de Covid-19 e do número de atendimentos nas Unidades de Saúde da região de Capão da Canoa, temos que saber se essas pessoas já voltaram para suas cidades. Porque tem que se ter controle, e não só tocar o terror. (Jorge Mozart de Souza)

Estiagem