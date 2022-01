Compra de vagas em creches: um avanço

A prefeitura de Porto Alegre publicou recentemente edital para credenciar instituições privadas de ensino, com objetivo de garantir vagas em creches para alunos carentes não atendidos pelas escolas municipais e comunitárias da Capital.

A decisão deve ser celebrada por diversas razões. A educação básica de qualidade é a estrutura necessária para construirmos uma sociedade livre, em que homens e mulheres tenham condições de formar conhecimento, desenvolverem-se e, assim, buscarem sua felicidade.

Vivemos hoje no Brasil, no entanto, uma distorção, que canaliza o dinheiro público para o ensino superior em detrimento ao básico. Relatório de 2018 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revela que o Brasil gasta 3,7 vezes mais com o aluno do ensino superior - a maior diferença entre todos os países analisados.

Atualmente, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação, cerca de 4 mil crianças, de zero a três anos e 11 meses, aguardam por uma vaga em Porto Alegre. Para atender as metas do Plano Nacional de Educação, a cidade precisa oferecer atendimento a pelo menos 50% das crianças nessa faixa etária, até 2024.

Serão contempladas crianças em vulnerabilidade econômica que, entre outros critérios, precisam viver em famílias com renda inferior a três salários mínimos nacionais.

O movimento de Porto Alegre também rompe com uma lógica falaciosa bastante comum no Brasil: a de que o Estado, por ser responsável por garantir serviços básicos à população, é também incumbido de administrá-los. Esse raciocínio nos levou a ter uma máquina pública inchada, lenta e incapaz de dar retorno ao cidadão na proporção ao imposto pago por este.

Sim, é dever do poder público prover educação à população que não tem condições de pagar pelo serviço. Mas isso não significa que o Estado seja responsável por gerenciar instituições de ensino. Deixemos a construção de escolas, a contratação de professores, a compra de itens diários e todas as demais tarefas que componham o dia a dia escolar a cargo de quem está habilitado para isso.

O movimento de Porto Alegre, portanto, acontece em direção à modernização do aparato estatal e à inclusão social. Ganham todos: as famílias que serão assistidas, os pequenos que terão educação e, consequentemente, a nossa sociedade.

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre