Ponte Imbé-Tramandaí

"Nova ponte Tramandaí-Imbé terá aporte de R$ 40 milhões", Jornal do Comércio, página 14, edição de 06/01/2022) Bem-vinda, finalmente, a obra da ponte que liga Tramandaí e Imbé (. É algo muito necessário para moradores e veranistas, que há décadas convivem com engarrafamentos para cruzar a ponte atual. Torço para que realmente ela saia do papel e seja concluída em dois anos, como anunciado pelas prefeituras. (Sérgio Barreto)

Veto presidencial ao Refis

Sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que permitia renegociação de dívidas do Simples e MEI, uma decepção. Na verdade esse País não tem jeito, enquanto o brasileiro for passivo não haverá mudança. (Silva Cruz)

Privatização da Sulgás

"Compass assume a Sulgás e privatização é concluída", Jornal do Comércio, página 7, edição de 04/01/2022 Mas que coisa boa faz o governo privatizando ()? Concorrência no setor privado não há, em serviços básicos. A CEEE já nos repassa um aumento de 17% no primeiro mês do ano. Vivem dando opiniões aos maus feitos deste governo perverso e entregador da coisa pública. (Claudio Assis Costa)

Covid e o comércio

"Loja de shopping de Porto Alegre fecha após surto de Covid entre funcionários", Jornal do Comércio, coluna Minuto Varejo Sobre surto de Covid-19 no shopping (), trabalho no comércio e esta semana foram na loja duas clientes que relataram que os filhos voltaram da praia com Covid. Quem trabalha no comércio precisa estar ali, mas os sem noção estão todos por aí, passeando e contaminando quem precisa trabalhar. (Jaque Moraes)

Covid e o comércio II

As festas de final ano com aglomerações geraram isso, idem o não uso de máscara. Os setores do trabalho e donos da loja são corretos em cuidar dos que lá trabalham. (Claudia Franceschini)

Registros digitais

A tendência de mostrar cada segundo em imagens, registradas nas redes sociais, teve um impulso maior a partir da pandemia, que tornou as pessoas mais isoladas e reclusas. O costume de registrar é uma mania que se alastra. Olhar para o outro e conversar, aproveitar uma boa comida, ouvir os sons da natureza, tornam-se práticas que vamos esquecer. Ainda há tempo de refletir e tentar viver a realidade que nos cerca e conviver com as outras pessoas, deixando os registros digitais num segundo plano em nossas vidas. (Paulo Franquilin)