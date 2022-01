Preço da gasolina I

Jornal do Comércio, página 7, edição de 4/01/2022 Em relação à matéria "Gasolina com ICMS menor ainda não chegou aos postos de combustíveis" (), aqui só chega rápido o combustível com preço mais alto, é quase instantâneo. (Eduardo Tagliassuchi)

Preço da gasolina II

O Jornal do Comércio noticiou que o litro de gasolina deve cair até R$ 0,44. Entendo que este benefício se deve aos argumentos do presidente Jair Bolsonaro, pois ele demonstrava que as oscilações de preço do petróleo no mercado internacional beneficiavam a arrecadação do ICMS aos estados da federação. E o governo do Estado congelando o preço de pauta, com isso, "mesmo que haja alta nos preços do petróleo, o preço sobre o qual incidirá o ICMS permanece o mesmo". Soma-se a isso a decisão do Confaz de redução da alíquota de 30% para 25%, que proporcionará um benefício mais abrangente para a população. (Carlos Edison Domingues)

Minuto Varejo

Curto muito a coluna Minuto Varejo (publicada todas as segundas-feiras pela colunista Patrícia Comunello). É uma ótima iniciativa do Jornal do Comércio. (Ane Rublescki)

Abundância

Não é preciso ser um grande observador para constatar que, em meio ao drama decorrente da pandemia da Covid, estados e municípios brasileiros conseguiram colocar muitas contas em dia, inclusive no tocante ao pagamento dos salários do funcionalismo público. Com isso, os atuais governadores e prefeitos estão colhendo os frutos como sendo bons gestores. O problema virá quando os cofres públicos não forem mais irrigados com os polpudos repasses federais de recursos para combater a pandemia, já sob controle. (Roberto Fissmer, Porto Alegre/RS)

Dmae

Em relação à falta de abastecimento de água em vários pontos de Porto Alegre, é o sucateamento do Dmae como nunca visto. O prefeito Sebastião Melo (MDB) quer privatizar ainda este ano, e quem sofre é a população. (Marcelo Roncato)

Influenza

Sobre os casos de Influenza H3N3 no Estado (Jornal do Comércio, página 21, edição de 31/12/2021), muitas pessoas não sabem mais o que é cuidado! Para muitos não existem mais vírus nem mortes. E fiscalização zero! (Sandriane Sor)

Carnaval

Carnaval já era, estão todos malucos, a Covid-19 voltou com força no mundo inteiro! (Julio Felix)