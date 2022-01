Empresas de cruzeiros suspendem viagens no Brasil Sobre a suspensão de cruzeiros pelo País ("", Jornal do Comércio, 04/01/2022), e as picadas? Servem para quê, mesmo? Se todos estão munidos de passaporte sanitário... (Carlos Alberto Souza)

Réveillon

Em meio a cancelamentos, Torres e Capão da Canoa mantêm eventos de Réveillon Uma pena que não deixaram ter queima de fogos de artifício na virada do ano em muitas cidades ("", Jornal Cidades, Jornal do Comércio, 27/12/2021). Era uma atração. No Rio de Janeiro, diminuíram o tempo e proibiram aglomerações, mas lançaram fogos. Aqui no Rio Grande do Sul, no Litoral Norte e no Litoral Sul, casos de Laranjal, em Pelotas, Cassino, em Rio Grande, e São Lourenço do Sul, o turismo é muito importante, e a virada do ano é uma atração. Turismo traz gente e movimenta o comércio, como querem fazer, agora, as cidades de Pelotas e Rio Grande, bem como Tramandaí e Imbé. Torres teve uma afluência muito grande no final do ano, o que ajudou todo o comércio, pousadas e as lojas. (Rose Figueiredo Natali, Tramandaí/RS)

Pandemia

O ano de 2021 já foi tarde, ninguém aguentava a mesma história das mortes pela pandemia, do movimento vacina, não vacina e, no final do ano, tinha que vacinar as crianças, com muitos contra e a favor. Só quero que neste 2022 tudo fique para trás e os brasileiros possam voltar, plenamente, à vida normal. (Débora Alencar, Sapucaia do Sul/RS)

Influenza

Sobre os casos de Influenza H3N3 no Estado, muitas pessoas não sabem mais o que é cuidado! Para muitos não existem mais vírus nem mortes. E fiscalização zero. (Sandriane Sor)

Transporte coletivo

O prefeito Sebastião Melo tem que encontrar uma solução para o desorganizado sistema de transporte coletivo em Porto Alegre. Fica-se muito tempo nas paradas, há poucos ônibus e mesmo que a gente reclame o problema continua. A esperança dele é o apoio dos governos federal e estadual, mas isso está muito longe de acontecer. Que venha uma reformulação no sistema e logo. (Márcia Maria Loureiro, Porto Alegre)

Desatino público

As brigas entre famosos via internet, nos blogs e outras modalidades de comunicação, parece que vieram para ficar mesmo. E não são apenas opiniões contrárias, mas acusações fortes, deboches, críticas maldosas e até palavrões. É um desatino público e que não ajuda em nada as pessoas e o Brasil, segundo penso. Vamos ter um pouco mais de educação, minha gente! (Lúcio Gotardo do Nascimento)