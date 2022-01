A prefeitura de Porto Alegre fez muito bem em enviar ou publicar as guias do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para pagamento antecipado, por quem desejasse, neste dia 04 de janeiro. A arrecadação antecipada, até a semana passada, já havia superado a R$ 154 milhões, uma bela quantia (). Mas, muita gente está reclamando do desconto de apenas 8% no caso do pagamento. A explicação fica para o pessoal da Fazenda Municipal, mas não se pode esquecer que um reajuste do IPTU programado antes acabou sendo cancelado. (Itamar V. Sertório)