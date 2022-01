Legado fiscal para o Rio Grande do Sul

Uma luta de muitos anos. O resultado da união de esforços de todos que compreendem a importância de o Estado não gastar mais do que arrecada para que seja possível investir nas áreas prioritárias à população. O anúncio de que o Rio Grande do Sul está apto a assinar o Regime de Recuperação Fiscal (RRF) é a conquista do trabalho iniciado em 2015, no governo de José Ivo Sartori, e que teve continuidade no governo Eduardo Leite. O RS, pela prática equivocada realizada em tempos passados, viveu durante anos um círculo vicioso: gastar mais do que a arrecadação, gerando déficits bilionários, financiados a partir da obtenção de recursos finitos. Por isso, o pedido de adesão ao RRF, encaminhado ao governo federal na última semana, representa um momento histórico para o Estado. Como deputado estadual desde 2015, líder do governo Sartori e agora presidente da Assembleia Legislativa, acompanhei de perto o protagonismo do Legislativo gaúcho neste processo, que iniciou ainda em 2017, com a aprovação das leis necessárias para viabilizar a adesão. Entre elas a privatização da CEEE, Sulgás e CRM; a reforma da Previdência dos servidores civis e militares; e, mais recentemente, a desestatização da Corsan e o teto de gastos. A coragem dos deputados para promoverem as mudanças estruturais foi determinante para que pudéssemos chegar até aqui. A adesão ao RRF e a posterior homologação do plano de recuperação fiscal permitirão ao Estado a retomada gradual dos pagamentos da dívida com a União, suspensos desde 2017; a inclusão de dívidas com terceiros (BNDES, Bird, BB e BID) no mesmo cronograma gradual de pagamento; o refinanciamento em 30 anos com encargos de adimplência dos valores suspensos pela liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) - quase R$ 14,2 bilhões em aberto, além da possibilidade de contratação de operações de crédito com garantia da União para renegociação de outros passivos do Estado. O RRF não é uma camisa de força nem um bicho de sete cabeças. De tempos em tempos, conforme a melhoria na receita do Estado, poderemos propor ajustes. Na prática, o Rio Grande do Sul terá finalmente a possibilidade de reorganizar suas dívidas de longo prazo, avistando um equilíbrio fiscal definitivo, fundamental para o oferecimento de serviços públicos de qualidade. Um verdadeiro legado para o futuro de todos os gaúchos. Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (MDB)

Olhemos para todos os lados: 2022 chegou!

Vilson Antonio Romero

Ao contrário da sátira negacionista de "Não Olhe para Cima" ("Don't look up"), filme de Adam McKay, estrelado por, entre outros, Leonardo DiCaprio e Meryl Streep, disponível nas telonas e nas plataformas de "streaming", ao abrir a porta de 2022, olhemos para todos os lados. Andemos para a frente, firmes e resolutos, mas com o olhar de soslaio no retrovisor.

Amargamos quase dois anos de perdas, sofrimento, afastamento social, luto em todo o planeta. Novas variantes assustam populações inteiras, com mais hospitalizações e óbitos, "lockdowns" e restrições na circulação de pessoas. A incerteza sobre a imunização infantil se espalha, com alguns governos que previnem e outros que renegam a prática. Mesmo com estas desventuras, a humanidade trilha sua senda. O trabalho presencial, híbrido ou virtual continua a mover a roda da economia.

Alguns se preservam mais, se protegendo com obediência aos protocolos sanitários, distanciamento social, uso de máscaras e cuidados na convivência. Outros afrontam a ciência, disseminam a insanidade e enfrentam, irresponsavelmente, o vírus, expondo a si e a seus semelhantes.

Encerramos o ano com mais de 5 milhões de óbitos no mundo, cerca de 620 mil somente no Brasil, além das quase 300 milhões de pessoas que foram contaminadas, 23 milhões destas cá em Pindorama. Muitas sobreviveram à doença, à hospitalização, às UTIs, mas restaram milhões sequeladas, incapacitadas, com síndromes graves pós-Covid. É neste cenário preocupante que abrimos cautelosamente a porta do novo ano, onde enfrentaremos novas perdas, mas haveremos de ter resiliência nos ambientes familiares e profissionais, nas ruas, nas praças, nas comunidades brasileiras e em outras nações.

O retrato aterroriza. A desigualdade social se escancara nas esquinas, sob viadutos e marquises, com nossos conterrâneos na rua, em condições degradantes, abaixo da linha da pobreza. Fomentada pela desocupação, pelo desemprego e pela informalidade grassando em todos os cantos.

Nos resta rezar e torcer para que governantes e cidadãos nos irmanemos na busca da mitigação desta praga que assola a nação, esperando que, a exemplo de 2021, quando a palavra "vacina" foi a mais referenciada, em 2022, as palavras "solidariedade e esperança" nos tragam luzes ao final deste túnel. Olhemos para todos os lados e auguremos Feliz Ano-Novo para todos nós.

Vice-presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI)