Eleições de 2022: perspectivas

Findo o turbulento ano de 2021, estamos entrando em 2022, ano de eleições para presidente da República. Na área econômica estamos vivendo o massacre decorrente do aumento do valor de produtos essenciais à sobrevivência do cidadão, tais como alimentos, em especial a carne, e o aumento dos combustíveis com trágicas consequências para o transporte de um modo geral e, também, para a produção de alimentos. E, como consequência, a inflação está em níveis galopantes, ultrapassando a dois dígitos, o que também representa um mal que atinge toda população, em especial a população mais pobre.

Já o cenário político não é menos desalentador, na medida em que os dois candidatos que lideram as pesquisas, na minha modesta opinião, não são confiáveis, pois um deles, na condição de ex-presidente da República, está sendo executado por dever milhões de reais ao Fisco e também é um ex-presidiário, condenado, em todas as instâncias do Judiciário, a mais de dez anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, entre outras ilicitudes, mas que, por artifícios do STF, teve anuladas suas condenações pela razão de que os julgamentos deveriam ter sido feitos por um juiz de Brasília e não de Curitiba. Um absurdo, para dizer o mínimo.

Já o outro candidato, atual presidente, embora com boas intenções, está a demonstrar que não possui o suficiente equilíbrio emocional para comandar o País em paz e harmonia, pois um presidente precisa, acima de tudo, ter postura de estadista e demonstrar serenidade e competência em todos os seus atos. Sinceramente, a população brasileira, que vive o massacre decorrente da corrupção, imoralidades e ilegalidades na administração pública, tudo redundando no abismo das desigualdades sociais, não merece isso. E o caminho que temos para acabar com isso são as eleições.

Por isso, vamos votar conscientemente e cobrar dos partidos políticos a indicação de candidatos competentes, com ética e moralidade compatíveis com os anseios da população brasileira.

Escritor e advogado