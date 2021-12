Até agora não saiu nos grandes sites nacionais, poucas pessoas sabem, mas o fato mais pitoresco de 2021 não é da política, não é da economia, nem das celebridades. É do esporte, mas não dos grandes clubes internacionais e sim de três clubes gaúchos.

O fato mais pitoresco de 2021 começou em 1918 quando foi criada a FGF – Federação Gaúcha de Futebol – e o primeiro Campeonato Gaúcho estava na fase final quando foi interrompido pela Gripe Espanhola, a pandemia daquele ano. Os três finalistas foram o Cruzeiro de Porto Alegre, o Brasil de Pelotas e o 14 de Julho de Livramento, que haviam vencido as chaves das suas regiões.

Pois cem anos depois os três clubes se uniram e, em 2018, foram à FGF pedir o reconhecimento do título de 1918 para os três, mas a FGF naquele ano nada decidiu. Talvez pelo impacto da pandemia em 2020 e 2021 é que a FGF, já com novo presidente, tenha enfim compreendido o impacto da gripe espanhola de 2018 e finalmente reconhecido o mérito dos três campeões.

É assim que agora, ao final de 2021, a Federação entregou a taça de Campeão Gaúcho de 1918 a esses três clubes, 103 anos depois do acontecido! Um reconhecimento tardio e inédito, mas muito merecido, com o qual Cruzeiro e 14 de Julho repartem com o Brasil de Pelotas a honra de serem os primeiros campeões gaúchos e o Brasil passa a ser o primeiro bicampeão, pois também venceu em 1919.

Títulos repartidos já aconteceram antes, por exemplo entre Santos e Portuguesa no Campeonato Paulista de 1973, devido a um erro da arbitragem na contagem dos pênaltis, que encerrou a partida antes de um resultado irreversível, fazendo a Federação Paulista corrigir o erro declarando os dois campeões. O que nunca havia acontecido, ao que se saiba, é o reconhecimento de um título 103 anos depois dos fatos, comprovando a máxima de que “a justiça tarda mais não falha”.

Outras curiosidades decorrem desse reconhecimento, o Brasil é o primeiro bicampeão e agora há 3 além da dupla Gre-Nal: Brasil, Cruzeiro e Guarany de Bagé. O Cruzeiro que também foi campeão gaúcho em 1929 (ano do crack da bolsa, outro ano “de superação”) se mudou após cem anos de Porto Alegre para Cachoeirinha, onde comemora agora em dezembro o recebimento do troféu. Não sei se haverá carreata, mas poderia. Ou talvez a carreata fique para 2029, comemorando o bicampeonato. Sabemos, agora, que nunca é tarde para comemorar títulos, mesmo que sejam um século depois!

Médico psiquiatra