Emoções e conflitos

Advogada especializada em crises emocionais e conflitos

Amor, admiração, ciúme, compaixão, culpa, esperança, gratidão, ira, indignação, inveja, medo, orgulho, raiva, rancor, remorso, tédio, tristeza, vergonha e tantas outras. Reconhecemos involuntariamente nossas emoções. Contudo, permeia-nos considerável desinteligência para compreender esses diversos e complexos sentimentos do nosso cotidiano. E frente às diferentes reações geradas pela capacidade de sentirmos emoções, a pergunta que não cala é: estamos inclinados àquelas que trazem em si a sensação de solução, conforto e bem-estar no âmbito das nossas relações interpessoais?

Desde sempre, interagimos entre pessoas. Mas nunca tivemos tantas ferramentas e de tamanho alcance para estabelecermos relacionamentos como agora. Ainda que estejamos compartilhando sentimentos e convivendo mais, nem sempre, ou melhor, raramente, essa convivência é pacífica. Somos indivíduos únicos, cada qual com a sua bagagem emocional. A consequência inegável é esta realidade profícua na geração de conflitos. Sentimentos expostos, entendimentos opostos. Mais do que um jogo de palavras, uma fotografia do nosso tempo. Certo é que a situação de conflito tem seu lado positivo, na medida em que mobiliza energia, desafia a acomodação, propõe mudanças, desvenda problemas escondidos, excita a imaginação, aguça a percepção e pode estimular a criatividade. No entanto, não podemos deixar de considerar seu lado negativo, com resultados extremamente prejudiciais às amizades, relações e afins.

Seja na política, na vida em sociedade ou na harmonia respeitosa entre gêneros, raças e credos, entre outras matizes, não haverá conflito que venha a ser solucionado de forma positiva se permitirmos que as emoções tomem conta sem a devida atenção aos aspectos da razão. Para enxergarmos tais aspectos de diferentes óticas, com sensatez, ponderação, compreensão, respeito às opiniões divergentes é necessário nos desvendarmos.

Consensualizar é palavra de ordem, a fim de possibilitar a construção de uma solução de conflitos que atenda a opostas ideias, sentimentos e interesses, ainda que diversos aos pretendidos, mas em favor de um melhor resultado e do bem comum. Somos indivíduos únicos, como já mencionado, mas, para uma vida mais feliz, precisamos trocar a teimosia do eu pela empatia do nós.