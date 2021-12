O Estado e as cooperativas

Presidente do Sistema Organização Cooperativa (Ocergs) - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande Do Sul (Sescoop/RS)





O Cooperativismo pode unir mais o Estado. Juntos, somos fortes. Representamos 3,1 milhões de gaúchos que cooperaram para vencer e desenvolver nosso Estado. O Papa Francisco, tem sido árduo defensor do Cooperativismo e sabiamente nos convocou a refletir sobre as 7 Diretrizes por ele fixadas para o cooperativismo mundial. Destaco duas: a) Que se proponha soluções para a Gestão Cooperativa; b) E que se participe ativamente no processo de globalização, porque globalização é solidariedade.

As cooperativas, efetivamente, estão globalizadas e apresentam ao mundo um outro modelo de desenvolvimento onde as pessoas - trabalhadores, produtores e consumidores - formam um empreendimento cooperativo. Um modelo onde homens e mulheres, de forma democrática, controlam a empresa.

Como falar em cooperativas é falar em pessoas, as crises afetam menos as cooperativas pois são sociedades de pessoas. Estas se unem mais, dialogam mais, cooperam mais, como o fazemos nas nossas famílias. Assim o cooperativismo não é excludente, mas inclusivo; não é paternalista, mas cooperativista, ou seja, seus agentes são parceiros.

Podemos afirmar que nossas cooperativas propiciam o desenvolvimento econômico e social de nossas comunidades. As cooperativas atendem as comunidades, onde se enraízam. De lá não se afastam. Não excluem pessoas, e onde está ao menos uma cooperativa, o município apresenta um IDH bem superior. Nosso Sistema realiza atividades finalísticas que correspondem a serviços de natureza pública. Logo o Sistema Organização Cooperativa (Ocergs)-Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande Do Sul (Sescoop/RS) os realiza em lugar do Estado.

Manifestamos o permanente e continuado pensamento, de que juntos somos fortes e o cooperativismo é a grande força do Rio Grande. O Estado, temos convicção, superará mais rapidamente dificuldades de ordem financeiro-orçamentária, energética, de saúde, de produção de alimentos, quanto mais apoiar as cooperativas.

Juntos, vamos de novo proclamar: O Cooperativismo é a grande força do Rio Grande.