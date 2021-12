Governo e empresários: olhem para o Paraná

O Paraná tem o maior piso regional do País, definido em 1,6 mil na primeira faixa, para 2022. O reajuste foi de 100% do INPC projetado para 2021 e começa a valer em fevereiro de 2022. Já aqui, o que aprovamos recentemente, com reajuste de 5,33%, é o valor de 2021 ainda, que deveria ter começado a ser pago em fevereiro deste ano. O governador gaúcho levou seis meses para definir uma proposta, que era, lembrem, de 2,3%, uma vergonha.

O governo paranaense não é nem mais nem menos comprometido com os trabalhadores e os empresários paranaenses não são nem mais nem menos bondosos do que os gaúchos. O que há de diferente, então? Fui lá ver. Trago alguns ensinamentos que, imagino, deveriam ser incorporados à nossa conduta política. Existem três diferenças fundamentais. A primeira é a existência de um fórum permanente de negociação. Trata-se do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, que reúne governo, empresários e trabalhadores. É ele que define a política do piso, a partir de debates que começam com bastante antecedência.

A segunda diferença é que o assunto não é tratado a partir de palpites daqui ou dali. O Conselho aborda a questão a partir de evidências sobre o impacto da renda do salário na economia. Isso, que parece básico para se definir uma política pública, não é uma coisa banal. E o debate é feito a partir de múltiplas fontes, apresentadas por empresários, sindicalistas e pelo próprio governo. Quer dizer, o tema é dialogado e o resultado emerge deste diálogo.

A terceira diferença é que nem o governo nem os empresários têm preconceito com o piso. Um empresário paranaense do setor comercial me disse: "Deputado, o que a gente concede aqui de aumento vai tudo parar nas lojas e nos mercados. Como serei contra a valorização?"

No RS, o governador não recebeu nem uma vez sequer os sindicalistas para tratar do tema e o Conselho que existe não funciona. E pelo menos um empresário importante do mesmo setor comercial defende de forma explícita o fim do piso regional. Por favor, governador e empresários: olhem para o Paraná.

Deputado estadual (PT)