O que esperamos de 2022

Se a chegada de 2021 foi carregada de esperança pela tão sonhada vacina contra a Covid-19, após um ano, o maior pedido nas 7 ondas ainda não foi totalmente atendido. O Brasil tem quase 80% da população imunizada e caminhamos, ainda com tropeços, para a vacinação de crianças com idade de 05 a 11 anos. Mas, a espera por 2022 está um pouco mais animada neste fim de dezembro.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 é responsável pela redução do número de óbitos e de casos graves na rede de saúde. A nova variante que nos amedrontou com o anúncio de uma quarta onda, chega de forma branda, quase como uma "marola", e vamos torcer para que esta calmaria continue. Assim, ainda sem poder mostrar nossos sorrisos e sem poder abraçar com toda a vontade que a saudade desperta, estamos nos sentindo mais livres, mais seguros para nos reunir. Também temos de rever aqueles que há quase dois anos mantemos a distância, como medida de proteção.

O temor ainda existe, e deve existir. Apesar de muitas decisões corajosas, eu diria até negligentes, alguns governos estão cancelando grandes eventos, como festas de réveillon e carnaval, porque é preciso segurar mais um pouco. Estamos saindo de uma guerra com muitas baixas. Mais de 615 mil mortes no Brasil e mais de 5 milhões no mundo e os números, infelizmente continuam sendo computados. Em solo brasileiro, em uma velocidade desacelerada, mas o inimigo ainda está de pé, e sabemos que em outras partes do mundo, como na Europa, estão em franca batalha. Se a saúde vem saindo da UTI no Brasil, a retomada da economia não tem a mesma reação, como gostaríamos. Os desempregados pela pandemia somam quase 15 milhões e programas sociais não dão conta de atender tanta gente com fome e sem dignidade. Em todos os setores, a situação continua preocupante, sem falar na tristeza de quem perdeu afetos.

Nossas crianças e jovens perderam na educação, bancos de sangue estão sem estoques, nossos artistas ficaram à margem da produtividade por meses, milhares de empresários encerraram atividades e o crime se fortaleceu. Enfim, foram muitos baques. Mas, o novo ano chega com a expectativa de melhorar o que está ruim. Em 2022 teremos eleições, um novo capítulo em nossa história, que terá refletido a pandemia e suas consequências nos discursos, na busca dos votos, nos planos de governos dos candidatos. Cansados, aguardamos 2022 com a esperança de dias melhores, porque estamos vivos, e hoje entendemos que isso significa ter uma nova chance.

Engenheiro civil, ex-prefeito (MDB) de Santo Antônio da Patrulha