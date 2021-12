A iluminação pública contra o vandalismo

A relevância da iluminação pública para a sociedade se desdobra em diversos aspectos. Além de trazer ganhos sensíveis para a segurança pública e para o ordenamento do tráfego urbano, colabora também para o aproveitamento noturno de espaços públicos. No entanto, o desafio diário de manter a cidade iluminada enfrenta um inimigo social muito presente: o vandalismo. As consequências dos furtos de cabos refletem no desenvolvimento econômico e social da cidade de forma extremamente prejudicial, gerando insegurança para os condutores, pedestres e comércio. O risco de vida é outro fator preocupante. Ao praticar o roubo, muitas vezes os autores colocam as suas vidas e as da população em risco. Para o autor e a população o risco de choque pela exposição ao circuito elétrico, além do dano estético à cidade.