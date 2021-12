Atendimento mobile e a vantagem competitiva

Atendimento que melhora a experiência do cliente sem considerar a mobilidade é impensável. Não é uma teoria, é a prática diária traduzida em números: em 2020, só no Brasil foram registrados mais de 234 milhões de acessos móveis à internet, aumento de 7,39 milhões em relação a 2019, segundo a Anatel. Ou seja, o consumidor está online. Está no smartphone. E quer comprar e ser atendido onde estiver. Por outro lado, ainda há uma grande porcentagem de empreendedores que não entende a necessidade de implementar soluções de mobilidade empresarial em seus negócios, o que os leva a continuar operando por meio de processos e ferramentas obsoletas e se distanciando dos seus clientes.

Ao investir em atendimento mobile, a empresa se destaca das demais, diferenciando-se em seu mercado e atendendo às expectativas do público, pois, ao oferecer o que as pessoas buscam, no momento em que elas desejam, torna-se muito mais fácil ser percebida como a melhor e mais atualizada opção. Além disso, a implementação do conceito de multicanalidade contribui para a captação de novos consumidores, e até mesmo, para a fidelização dos já prospectados.

Até poucos anos atrás, o grande volume de atendimentos era realizado por telefone em call centers, o que sobrecarregava os operadores, gerava ineficiência nas soluções dos problemas e insatisfação dos clientes. Com a integração de estratégias de atendimento mobile, a realidade começou a mudar. O fato de existirem soluções de mobilidade empresarial na companhia a torna capaz de atender a demandas específicas, elevando a produtividade e a excelência no atendimento. Muitos usuários não gostam de comunicar seus problemas por telefone, preferindo os recursos e ferramentas mobile. Por isso, quando a empresa se adapta às necessidades de seus consumidores, ganha vantagem competitiva. Em outras palavras, a experiência omnichannel está se tornando cada vez mais presente no dia a dia do consumidor. Ou seja, o comprador não quer se limitar a apenas um meio de comunicação, mas deseja ter uma vasta gama de opções e total interação com cada uma delas.

Quem oferece soluções de mobilidade empresarial não somente permite que o consumidor transite entre os variados pontos de contato, mas também que crie um vínculo com sua marca. E esta perspectiva positiva contribui para a fidelização e projeção da imagem da empresa em seu mercado.

Marketer na Qualitor