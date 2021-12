Empatia para o agro avançar

O agro move a economia gaúcha. Está entrelaçado com sua história e, cada vez mais, com seu futuro. Trata-se de uma trajetória escrita pelas mãos de homens e mulheres incansáveis, que trabalham de sol a sol para levar comida à mesa de nossa gente e desenvolvimento a todo o Estado. Perceber a magnitude desse setor é fundamental para compreender a força do Rio Grande do Sul.

A dimensão do trabalho dos produtores é tanta, que não raro ouvimos a frase: "o agro anda sozinho". Embora a frase reflita um sentimento comum sobre a qualidade e abnegação do segmento, ela não pode servir como desculpa para inércia do poder público. Especialmente após uma pandemia que castigou a todos, o setor precisa de políticas públicas e alternativas para acelerar o desenvolvimento.

O programa Avançar no Agro é um exemplo de como governo e produtores podem caminhar juntos, lado a lado. Tenho muito orgulho de ter dado os primeiros passos dessa iniciativa quando estive à frente da Secretaria de Agricultura do Estado, hoje comandada com muita eficiência pela deputada Silvana Covatti.

O Avançar materializa a parceria transparente e efetiva que estabelecemos com todos os entes da cadeia produtiva no Rio Grande do Sul. O programa estadual fará aportes financeiros significativos para o setor, totalizando R$ 275,9 milhões que beneficiarão diretamente 40 mil famílias.

São R$ 201,4 milhões para qualificar a irrigação, por meio da construção de micro açudes, perfuração de poços artesianos, entre outras ações de combate à estiagem. Mais R$ 35,3 milhões para fortalecer a agricultura familiar, possibilitando a contratação de financiamentos, aquisição de máquinas e equipamentos, bem como a qualificação de postos de trabalho. E outros R$ 39,2 milhões para incrementar o escoamento da produção, por meio da revitalização de acessos locais, que qualificarão o alcance das famílias a serviços públicos de educação e saúde.

Trata-se de um projeto arrojado, que pensa no futuro dos gaúchos e gaúchas por meio de uma visão de longo prazo. Só assim - ouvindo as comunidades e em contato direto com as prefeituras - que seremos capazes de compreender a realidade de cada região para vencer as dificuldades agravadas pela pandemia. O momento exige empatia, sensibilidade e atitude para avançar.

Deputado federal (PP)