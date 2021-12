Como adequar empresas ao modelo Everything as a Service

Um grande número de serviços, produtos e ferramentas digitais modernas são encomendados pela internet e entregues aos usuários sob demanda, em vez de serem fornecidos por canais locais dentro de empresas ou organizações especializadas. Para descrever esse fenômeno moderno, um termo especial foi inventado: tudo como serviço — ou XaaS, do inglês Everything as a Service.

No passado, a digitalização normalmente significava investir uma parte do seu dinheiro em programas de computador e hardware. Isso ocupa espaço nas instalações e deve ser feito backup, manutenção e atualização regular, resultando em ineficiência. Agora, empresas de todos os tamanhos podem usar a infraestrutura baseada em nuvem para praticamente todos os seus requisitos de tecnologia. Isso está mudando a maneira como os negócios são conduzidos, e é particularmente eficaz para ajudar os negócios a crescer e escalar.

Por exemplo, as empresas podem utilizar um módulo de atendimento ao cliente que permite à equipe de vendas rastrear as interações anteriores de um cliente com a empresa. Esse mesmo módulo também pode ser usado pelo departamento de TI para gerenciar chamadas de serviço, e pelo departamento de compras para gerenciar fornecedores preferenciais.

A partir disso, quais são os benefícios para as empresas? A matemática aqui é simples. Qualquer empresa que ofereça um produto ou serviço B2B e continue a prender clientes em contratos estendidos, em algum momento, perderá para um concorrente mais ágil.

Em conclusão, da mesma forma que as pessoas agora obtêm suas músicas, roupas e até carros pagando pelo que usar, as empresas também esperam pagar apenas pelos produtos e serviços de computação que usam. O XaaS está mudando o mundo dos negócios como o conhecemos. Para pequenas e médias empresas, apresenta uma oportunidade de permanecer competitivo e atrair novos clientes por meio de ofertas simplificadas e convenientes.

Gerente Comercial da Qualitor