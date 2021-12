Legado do Instituto do Câncer Infantil

A cada ano, cerca de 9 mil novos casos surgem no País, sendo em torno de 600 no nosso Estado. Se feito o diagnóstico precoce e o tratamento em centro especializado as chances de cura podem chegar a até 80%. Por isso queremos agradecer a todos que colaboram com o Instituto do Câncer Infantil (ICI) e nos ajudaram a construir nestes 30 anos as 5 etapas que representam as diversas áreas de atuação do ICI. Eu prefiro chamar de nossos 5 pilares, porque cada um tem sua continuidade ao longo dos anos e se somam para dar a abrangência do cuidado integral para cada paciente.

O primeiro pilar é o de assistência médica e multidisciplinar, obviamente fundamental para o dar a melhor chance de cura para cada paciente. Isto é realizado não só na sede do ICI, mas plenamente integrado com os hospitais parceiros.

O segundo pilar é o apoio social às famílias, incluindo cestas básicas, vestuário, medicamentos especiais e auxílio transporte, tão necessário para muitas famílias já exauridas pelas demandas ocasionadas por uma doença que exige tanto. O terceiro pilar é representado pelas pesquisas científicas desenvolvidas no laboratório pelo nosso grupo de cientistas e em colaboração com inúmeros centros no Brasil e exterior, representado por projetos que tem permitido avançar na descoberta de tratamentos ainda mais efetivos.

O quarto pilar do ICI é o de fortalecimento de políticas públicas. Este desafio tem a significativa colaboração com os gestores públicos no combate ao câncer infantil no Estado e no País. A essência destes avanços se reflete na real existência de ações viabilizando capacitação de milhares de profissionais da saúde para diagnóstico precoce e rápido encaminhamento de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de câncer para centros especializados.

O quinto pilar de atuação do ICI se consolida com a inauguração prevista para o próximo da Casa ICI para cuidar e acolher pacientes com necessidade de cuidados paliativos.

Que privilégio ter sido testemunha nestes 30 anos da solidariedade das pessoas e da prática de grandes empresas parceiras, conscientes da importância do empreendedorismo social.

As comemorações de 30 anos do ICI têm sido emocionantes porque nos permitem comprovar a credibilidade da Instituição. Isto nos reforça a convicção da continuidade do apoio para o futuro e, assim, manter e ampliar os programas e projetos assistenciais e de pesquisa científica, tão essenciais para avançar nos índices de cura da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.

Superintendente do Instituto do Câncer Infantil