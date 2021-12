Para quê reformas?

Os primeiros anos desta legislatura na Assembleia Legislativa foram marcados por importantes reformas no Estado. Entre 2019 e 2020, aprovamos o fim de vantagens e gratificações para os servidores; as mudanças nas carreiras dos professores e dos policiais; e uma robusta reforma da Previdência. Tudo isso foi necessário para combater um cenário de aguda crise fiscal, em um Estado que, além de todas as dificuldades para atrair investimentos, sequer conseguia, por quase cinco anos consecutivos, manter a folha de pagamento de seus servidores em dia. As privatizações também serviram para enfrentar o cenário de crise.

O problema é que parece não ter havido uma mudança de mentalidade. O que se viu nestes últimos meses na Assembleia é a pressão das corporações para voltar a capturar o orçamento público. A pandemia tem mostrado sinais de arrefecimento consistente, a atividade econômica há algum tempo tem retornado de modo basicamente pleno e as contas públicas do RS, por diversas razões, apresentam sinais de melhora.

Trata-se de um pequeno alívio que deveria demandar cautela e senso de responsabilidade pública, especialmente porque seguimos em déficit. Mas a captura do Estado pelo comportamento predatório das corporações é uma realidade quase intransponível.

Neste momento, temos projetos em deliberação ou já aptos para votação na Casa que autorizam a criação de Defensorias Públicas, modificam a carreira dos servidores militares e reajustam o piso do magistério. Ainda há pressão para antecipar a votação dos planos de carreira da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas , onde os salários médios já são altíssimos e há amplo reajuste.

De forma clara, essa expansão da estrutura estatal e de benefícios ao funcionalismo público começa a comprometer o resultado das reformas. Isso começa a prejudicar os resultados das reformas e das privatizações. E é mais do que isso: esse comportamento predatório das corporações gaúchas indica que, no fundo, as reformas também estão servindo à sobrevivência de uma estrutura estatal absolutamente insustentável. A crise, com muito custo, é substituída por alívio. E o alívio é rapidamente substituído por aumento de salários, criação de cargos e expansão da máquina pública.

Deputados estaduais (Partido Novo)