Um novo consumidor para 2022

A uma conclusão podemos chegar após 2 anos de pandemia global: o consumidor mudou e não voltará a agir como antes. Empresas correram para se adaptar às mudanças, mas ainda vemos um universo de possibilidades a ser explorado. Destaco três pontos de grande importância para o próximo ano. O primeiro é sobre as lojas serem espaço de experiência e bem-estar.

Repensar o PDV será a peça-chave para se tornar ainda mais relevante, competitivo e encantador, pois a pandemia fez o digital mudar hábitos, preferências e expectativas. Ir até um ponto de venda não é mais apenas para consumo, se tornou um momento de bem-estar, uma fuga em busca de experiências e relacionamento. Leve em consideração vivências sensoriais, tecnológicas, de entretenimento e omnicanalidade. O importante é olhar o PDV como um momento único de contato com o propósito da marca, proporcionando uma experiência memorável.

O segundo ponto é contar com atendimento híbrido e humanizado. Durante vários meses da pandemia, as pessoas ficaram dentro de suas casas, deixando de ir ao trabalho e a diversos estabelecimentos.

Essa ausência foi suprida por novos meios digitais de atendimento e compra, nos quais milhões de pessoas experimentaram serviços e compras online em maior volume, delivery de alimentos e produtos em geral. Agora, com a expectativa de normalização da circulação, o consumidor vai esperar que o atendimento online e offline não sejam vistos como diferentes. A jornada personalizada é o último aspecto e um dos maiores desafios para os negócios que não nasceram digitais. Não se pode mais depender daquele vendedor qualificado, que lembra dos gostos dos clientes quando ele entra na loja. É preciso exponencializar esse padrão, captando informações toda vez que o cliente se relaciona com a marca, entendendo desejos, comportamentos, criando ações mais efetivas para o negócio e mais encantadoras para os clientes.

Para dar esse passo, é preciso ter dados dos consumidores dentro das regras da LGPD, utilizando softwares que mapeiem, interpretem e indiquem as oportunidades. Mas cuidado para não passar o limite do atrativo e interessante para o assustador e repulsivo. Pense em entregar a informação certa no momento certo e não praticar apenas propaganda excessiva. A comparação de um negócio não é mais apenas com seus concorrentes, mas principalmente com a experiência de consumo que elas oferecem.

CEO da Agência Gampi