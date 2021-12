Com bengala ou sem?

Um tema que novamente ganhou a centralidade do debate público é o limite de idade para aposentadoria de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Constituição Federal de 1988, em seu texto original, previa a aposentadoria compulsória do serviço público aos 70 anos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Tal artigo vigeu tranquilamente durante 27 anos. Em 2015, o Congresso aprovou uma PEC que alterava a idade de aposentadoria compulsória para 75 anos, incluindo os ministros do STF e demais tribunais superiores. O objetivo era claro: diminuir o número de indicados pela então presidente da República. Com o devido debate e tempo de maturação, a PEC teria sido bem recebida. De acordo com dados do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro aumentou 12,4 anos entre 1980 e 2013. Evidentemente, era necessário um reajuste na idade de aposentadoria compulsória.

O açodamento, no entanto, gerou consequências. A PEC, redigida de forma precária, causou tanta confusão, que coube ao STF, na ADI 5316, afastar a aplicabilidade de alguns trechos da proposta. Após, houve a edição da lei complementar nº 152, expressamente prevendo a aposentadoria compulsória aos 75 anos para os servidores de todos os Poderes, de todas as esferas da Federação, regulamentando o comando constitucional. 6 anos depois, após a matéria ser discutida, internalizada pela Administração Pública, judicializada e chegar-se a um consenso sobre sua aplicação, o Congresso Nacional reabre a discussão, com o objetivo de revogar a chamada "PEC da bengala". O motivo agora não é tão diferente de outrora: modificar circunstancialmente a situação por conta de um presidente da República específico.

No entanto, reduzir a idade de aposentadoria para os ministros do STF, sem diminuir a dos demais servidores, é criar uma disparidade inconstitucional. Por outro lado, reduzir a idade de aposentadoria compulsória para todos os servidores, é completamente inviável - não apenas pelo aumento da expectativa de vida, mas também pela natureza solidária do nosso regime previdenciário.

É necessário discutir a composição do Supremo Tribunal Federal, suas competências, atribuições e modelo de funcionamento. Mas também é preciso de políticos que sejam capazes de enxergar a floresta, não apenas a árvore, e sejam capazes de compreender a diferença entre uma política de governo e uma política de Estado.

Assessor parlamentar e advogado