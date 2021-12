A importância de preparar herdeiros

O principal recurso competitivo das empresas são as pessoas. Nas empresas familiares, os herdeiros e as futuras gerações da família representam o principal ativo, já que são responsáveis pela longevidade do negócio. As empresas familiares representam cerca de 90% dos negócios em economias livres do mundo.

No Rio Grande de Sul, 80% das empresas têm esta configuração. Mais de 65% das empresas privadas brasileiras com faturamento superior a 200 milhões de dólares pertencem a famílias empresárias. Apesar de serem um dos principais motores da economia, apenas 30% dos negócios familiares sobrevivem à transição para a segunda geração da família e apenas 5% conseguem chegar à terceira geração. A longevidade de uma empresa familiar depende do preparo e desenvolvimento das futuras gerações, seja para assumirem posições de liderança na empresa, ou serem bons acionistas. É preciso que a próxima geração tenha a capacidade de adaptação a ambientes em constante mudança, conhecimento técnico e comportamental, visão do negócio, que seja emocionalmente inteligente, proativa e comprometida com resultados.

Preparar os herdeiros desde o início das suas carreiras para serem profissionais e acionistas competentes é uma das principais responsabilidades das gerações antecessoras. E esta preparação deve se tornar uma jornada inovadora, que tenha por objetivo preparar o herdeiro da família empresária para ser protagonista da sua própria trajetória profissional e responsável pelo futuro da empresa da sua família, seja como executivo ou como sócio. E o processo de preparação do herdeiro deve ser estruturado por um programa que ofereça ao herdeiro uma experiência única de desenvolvimento pessoal e profissional, em uma das empresas apoiadoras, na empresa da sua família ou em um negócio por ele empreendido, conforme a sua escolha.

É ideal que essa experiência seja enriquecida por um programa de capacitação. Este deve ser estruturado com muito conhecimento, troca de experiências e práticas. E deve ser acompanhado de um plano de desenvolvimento pessoal, junto a um mentor profissional e externo à empresa.

Sócia da Possibilità Desenvolvimento do Ser Humano