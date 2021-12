Escambo contemporâneo na Capital

A troca de bens e serviços sem envolvimento de dinheiro deu origem às relações comerciais entre as pessoas. A prática, conhecida como escambo ou permuta, já era usada na pré-história, no período neolítico, logo após o surgimento da agricultura, há cerca de 10 mil anos.

Essa troca primitiva começou com o excedente da produção. Quem tinha trigo sobrando, permutava com quem tinha leite em excesso. E assim caminhou a humanidade, sempre avançando com relações mais complexas, mas sem nunca abandonar essa forma primária de relação interpessoal.

É com essa inspiração singela, como, aliás, são as boas ideias, que aprovamos o projeto de lei 043/21, de minha autoria, por ampla maioria de votos na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Batizado de Quitação Legal, o programa autoriza a permuta entre devedores e a prefeitura. A iniciativa autoriza a troca de dívidas tributárias e não tributárias por bens, obras e serviços.

Assim, voltando a uma prática ancestral, será possível regularizar a situação de muitos devedores e aumentar os investimentos na cidade. É bom para ambas as partes, como são os acordos justos. Mas melhor ainda para Porto Alegre, que poderá recuperar parte dos

R$ 2,5 bilhões de passivo em benefícios para os porto-alegrenses.

O Programa Quitação Legal não abre mão de receita. Ele desburocratiza, simplifica, desonera e diminui os conflitos, possibilitando investimentos diretos e rápidos na Capital.

É claro que tomamos todos os cuidados para que esta permuta moderna não seja como o escambo entre europeus e índios do litoral brasileiro. Foram incluídos mecanismos que impedem que devedores contumazes firmem acordos e evitem fraudes. Inclusive, os acordos serão fiscalizados pelo Pacote Contra a Corrupção de Porto Alegre.

Depois de 500 anos, o "escambo contemporâneo" certamente ajudará empresas a atravessar a crise do coronavírus e o poder público a investir mais e melhor na nossa cidade.

Vereador de Porto Alegre (PSDB)