Não houve desafio maior nestes meses pandêmicos do que a busca pelo equilíbrio. Poderia me referir aqui à nossa saúde mental, à vida pessoal ou profissional. Porém, me detenho ao âmbito organizacional. Ao dia a dia das empresas, impactadas pela Covid-19, assim como o seu e o meu foi. A necessidade de adaptação que a pandemia impôs às empresas pesou para o lado negativo, naqueles setores que tiveram as demandas enxugadas pela brusca queda da atividade econômica e do consumo; ou para o lado positivo, naqueles que se reinventaram ou produziram itens que passaram a ser mais requisitados diante deste contexto. Nas duas situações, uma figura se fez presente e essencial: o executivo de finanças.

Traçar cenários e recalcular rotas passou a ser rotineiro para estes profissionais. Sua função, acima de tudo, é dar segurança aos demais executivos da empresa, os outros C-Levels. Por meio do seu conhecimento e relacionamento com todas as áreas do negócio, ele trabalha para tornar operações, custos e vendas viáveis. Por isso, se manter atualizado é o seu dever. Estar de olho nos números e com atenção redobrada às demandas e suas mudanças. E este exercício ganhará ainda mais importância no futuro que se desenha. O que as novas variantes pandêmicas estão sinalizando e o quanto isso realmente vai influenciar nas decisões políticas? A busca por minimizar erros deve ser ainda muito maior. A responsabilidade do executivo de finanças está mais elevada, assim como se faz fundamental a sua contribuição em evitar que o estresse aumente dentro das organizações.

Há mais de 30 anos, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul

(IBEF-RS) homenageia executivos de finanças que se destacaram em meio a suas realizações, ao longo de suas carreiras e em atividades exercidas no ano. A homenagem avalia a postura de liderança, como contornaram situações adversas, a conquista de objetivos traçados por meio de modernas técnicas de administração, e a colaboração da empresa no setor que atua.

A premiação, por meio do Troféu Equilibrista e dos Diplomas de Mérito, reconhece profissionais da área financeira que, de certa forma, são os primeiros a serem atingidos em qualquer situação ou movimentação da sociedade. Premiar estes profissionais é uma maneira de parabenizar todos os que lutam na área financeira no seu dia a dia buscando o melhor desempenho de suas empresas e o desenvolvimento no nosso Estado.

Presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do RS