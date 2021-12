30 anos, parece mentira! O Dr. Brunetto desabafa: “Não há leitos suficientes para as crianças com Câncer”. Tocou no fundo do meu coração e da minha alma. Decidimos então visitar empresas e pedir ajuda. Foram 104. Era “a estrada dos tijolinhos amarelos”, a “yellow brick road”, do "O Mágico de Oz”. Cada tijolinho, 10 mil reais. O nosso símbolo é o Leão da Coragem, ao contrário do leão medroso do mesmo filme. Os empresários acreditaram. O Instituto do Câncer Infantil (ICI) é a credibilidade e ausência de protagonismo. Fazer sem aparecer. E vamos combinar, dar é melhor do que receber.

Construímos toda a nova unidade do Hospital de Clínicas. Faríamos o mesmo, mais tarde, no Hospital Conceição e outros pelo Interior. Para que os tratamentos não fossem interrompidos criamos a Casa de Apoio, um albergue para pacientes e familiares. Hoje nossa sede, na rua São Manoel, tem área seis vezes maior que a anterior, com tudo que se possa imaginar. Recentemente investimos numa residência para os que são tratados paliativamente. E durante essas três décadas, a pesquisa bem-sucedida talvez tenha sido mais importante. Os índices de cura de 30% a 40% passaram de 70% a 80%.

O tempo passa muito depressa. E a contribuição de funcionários, voluntários e parceiros jamais será esquecida. Não quero ser personalista. Tenho uma família grande, porém minha vida também se divide em antes e depois do Instituto do Câncer Infantil. Aquele menino de 52 anos agora é um velhinho de 82. Mas prometo: com 102, estarei aqui no cinquentenário do ICI.

Presidente do Conselho de Administração do Instituto do Câncer Infantil